Пять рек расчистили в дальневосточной столице

Техника и люди минГОЧС и агентства по гидротехническим сооружениям Приморья в конце февраля зашли на реку Объяснения. За это время пройдено более 700 метров, изъято свыше 8 тысяч кубометров смешанного донного грунта.
Параллельно городские службы вывезли с территории проведения работ не менее 200 автопокрышек, убрали 150 металлических гаражей.
Всего порядок наведут на 2,5 километра реки — от ТЭЦ-2 до Луговой. Задействовано семь единиц техники, включая «длиннорукие» экскаваторы, позволяющие охватывать большое пространство, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Мусора очень много, большие донные отложения. Приходится возвращаться на пройденные места, чтобы выбрать грунт и углубить дно», — пояснил руководитель агентства Роман Голубев.
Глава Приморья Олег Кожемяко приехал на место расчистки и пообщался со специалистами.
Объект важный для города. Реку приведем в порядок, планируем запустить сюда земснаряд, чтобы углубить ее. Это позволит избежать подтоплений, которые происходят в период сильных дождей. В последующем нужно продумать благоустроенную зону, небольшую набережную, куда люди смогут приходить, отдыхать.
Губернатор подчеркнул, что после окончания работ на реке Объяснения техника продолжит трудиться на Второй речке, Седанке. В общей сложности уже расчищено пять рек общей протяженностью более 15 километров.