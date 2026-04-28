Пять рек расчистили в дальневосточной столице

Более 15 километров русел рек расчистили во Владивостоке за несколько лет.

Источник: Правительство Приморского края

Техника и люди минГОЧС и агентства по гидротехническим сооружениям Приморья в конце февраля зашли на реку Объяснения. За это время пройдено более 700 метров, изъято свыше 8 тысяч кубометров смешанного донного грунта.

Параллельно городские службы вывезли с территории проведения работ не менее 200 автопокрышек, убрали 150 металлических гаражей.

Всего порядок наведут на 2,5 километра реки — от ТЭЦ-2 до Луговой. Задействовано семь единиц техники, включая «длиннорукие» экскаваторы, позволяющие охватывать большое пространство, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

«Мусора очень много, большие донные отложения. Приходится возвращаться на пройденные места, чтобы выбрать грунт и углубить дно», — пояснил руководитель агентства Роман Голубев.

Глава Приморья Олег Кожемяко приехал на место расчистки и пообщался со специалистами.

Объект важный для города. Реку приведем в порядок, планируем запустить сюда земснаряд, чтобы углубить ее. Это позволит избежать подтоплений, которые происходят в период сильных дождей. В последующем нужно продумать благоустроенную зону, небольшую набережную, куда люди смогут приходить, отдыхать.

отметил Олег Кожемяко

Губернатор подчеркнул, что после окончания работ на реке Объяснения техника продолжит трудиться на Второй речке, Седанке. В общей сложности уже расчищено пять рек общей протяженностью более 15 километров.