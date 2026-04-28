В РФ определили наиболее прибыльные отрасли: где сейчас активно повышают зарплаты

Профессор Сафонов: в РФ повышают зарплаты в IT-секторе, логистике и медицине.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели в областях IT, логистики и медицины сейчас предлагают россиянам выгодные по оплате условия труда. В этих сферах наблюдается практика сокращения персонала и повышения зарплат. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил ситуацию цифровой трансформацией и автоматизаций процессов, цитирует ТАСС.

По данным эксперта, в указанных сферах происходит переориентация на более квалифицированные кадры. Он уточнил, что в стране растет спрос на разработчиков, ML-инженеров и экспертов по кибербезопасности с навыками высокого уровня.

«Подобные тенденции можно встретить в других отраслях, где происходит цифровая трансформация, автоматизация процессов и перераспределение ресурсов», — пояснил Александр Сафонов.

Средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей. Рост доходов обогнал инфляцию. По данным Росстата за 2025 год, больше всех в стране зарабатывают финансисты и страховщики.