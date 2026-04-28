Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о переменах в ответ на ультиматум блока Мерца

Европа полностью готова к переменам, которые могут повысить конкурентоспособность собственных компаний. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать конкурентоспособность, — цитирует ее Politico.
Соответствующее заявление политик сделала после участия в заседании депутатов консервативного блока ХДС/ХСС, лидером которого является канцлер Германии Фридрих Мерц.
Китай, в свою очередь, предупредил Евросоюз, что примет ответные меры в случае ущерба из-за закона, направленного на поддержку европейских производителей.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал также заявил о необходимости ввести пошлины на товары из России ради финансирования восстановления Украины.