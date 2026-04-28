В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за апрель

РИА Новости: россияне смогут оплатить ЖКУ за апрель до 15 мая.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги за апрель до 15 мая, наступающие праздники оплате не помешают, торопиться не надо, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Напомню, с 1 марта текущего года действует закон, который перенес крайний срок оплаты услуг ЖКК на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца. Соответственно, платежки за апрель можно оплатить в срок до 15 мая. Праздники здесь не помеха, торопиться с оплатой не надо», — сказал Колунов.

Парламентарий уточнил, что крайний срок оплаты выпадает на полноценный рабочий день.

«Никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющий компаний быть не должно, с оплатой тоже проблем не будет», — заключил он.