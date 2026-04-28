Отопление в Хабаровске отключат в начале мая

Отопительный сезон в Хабаровске планируют завершить в начале мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для определения точной даты отключения отопления специалисты проводят мониторинг погодных условий.
Напомним, для того, чтобы можно было остановить подачу тепла, до предполагаемой даты отключения среднесуточная температура воздуха должна держаться на отметке выше +8 градусов в течение пяти дней.
Сейчас жителям порекомендовали проверить исправность запорной арматуры на радиаторах в своих квартирах, чтобы избежать вероятных протечек.
В городской администрации также отметили, что систему теплоснабжения переводят на летний режим работы поэтапно. Плановое отключение отопления теплоснабжающие организации проводят после подписания постановления мэром Хабаровска. Например, в прошлом году батареи в домах жителей краевой столицы начали остывать 5 мая, а в 2024 году и того раньше — отопительный сезон в краевой столице был официально завершен 28 апреля.
После завершения отопительного сезона в городе приступят к ремонту сетей и подготовке внутридомовых систем к следующему зимнему периоду.