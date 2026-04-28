В Красноярске участники СВО могут получить до 500 тысяч рублей на открытие своего дела

В Красноярске участники Специальной военной операции могут получить до 500 тысяч рублей на открытие своего дела.
Единовременную финансовую помощь оказывает центр занятости населения, она является безвозмездной при соблюдении условий договора.
В текущем году такой возможностью воспользовались пятеро красноярцев, один из них — Матвей Мартынов. Молодой человек вернулся из зоны боевых действий в июле 2024 года, награжден медалью «За Отвагу».
После реабилитации Матвей принял решение открыть свое дело, в центре занятости населения его инициативу поддержали. Так в апреле в краевом центре появился спортивный клуб единоборств «Мартынов Тим». Проект направлен на физическое развитие детей и молодежи, формирование нравственных качеств и дисциплины.
Участников Матвей тренирует сам, он двукратный чемпион Росси по рукопашному бою, двукратный серебряный призер России по панкратиону, двукратный чемпион 41 Общевойсковой армии по армейскому рукопашному бою. Под руководством опытного наставника юные спортсмены готовятся к краевым и федеральным соревнованиям по прикладным единоборствам.
Средства единовременной финансовой помощи были направлены на оборудование спортивного зала.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (391) 213−10−01.