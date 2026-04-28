Хабаровский край — лидер в России по снижению случаев гепатита С

Хабаровский край демонстрирует выдающиеся результаты в рамках федеральной программы нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленной на борьбу с гепатитом С, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Минздрав России подвёл итоги работы за период с 2025 года по I квартал 2026 года: регион вошёл в число лидеров по снижению рисков распространения заболевания. За этот период число новых случаев хронического и острого гепатита С сократилось на 43% по сравнению с 2024 годом.
Успехи достигнуты благодаря комплексному подходу к профилактике и диагностике. В 2025 году тестирование на гепатит С прошли более 450 тысяч жителей края, а общий охват тестированием на антитела к вирусу за 2023−2025 годы увеличился на 24,5%. Важную роль сыграли современные российские тест системы, позволяющие быстро и точно ставить диагноз по одной капле крови.
Согласно данным Краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на начало 2026 года под диспансерным наблюдением находятся около 3,4 тысячи человек с хроническим гепатитом С. При этом более 97% пациентов (около 1 000 человек), завершивших курс терапии в 2025 году, полностью выздоровели. Это подтверждает высокую эффективность применяемых методов лечения.
Отдельный успех — реализация проекта по элиминации вируса в Аяно Майском районе. В рамках нацпроекта и программы «Здоровое будущее» обследовано более 70% местного населения (свыше 1 200 человек), все выявленные случаи получили своевременное лечение.
Кроме того, специалисты Краевого центра АнтиСПИД участвуют в создании отечественной вакцины от ВИЧ. Они сотрудничают с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, поставляя необходимые материалы для научных исследований.
