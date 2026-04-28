Хабаровский край — лидер в России по снижению случаев гепатита С

Согласно данным Краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, на начало 2026 года под диспансерным наблюдением находятся около 3,4 тысячи человек с хроническим гепатитом С. При этом более 97% пациентов (около 1 000 человек), завершивших курс терапии в 2025 году, полностью выздоровели. Это подтверждает высокую эффективность применяемых методов лечения.