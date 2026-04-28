Летний отпуск: кому работодатель вправе отказать, а кому — нет

Руководитель судебных проектов Наргиз Мамажанова в интервью агентству «Прайм» разъяснила, кому из работников могут отказать в летнем отпуске и кто имеет право на отдых в наиболее востребованный сезон вне зависимости от графика.
Законодательство не закрепляет за сотрудниками безусловного права на ежегодный оплачиваемый отпуск именно в летние месяцы. Как пояснила Мамажанова, график отпусков часто формируется с учетом интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий персонала недостаточно детализированы.
При этом существует ряд категорий, которым работодатель не вправе отказать в предоставлении отдыха в удобное время. В их числе — беременные женщины, несовершеннолетние сотрудники, усыновители ребенка в возрасте до трех месяцев, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов. Кроме того, если отпуск уже утвержден в графике, отказ без законных оснований недопустим.
В случаях, когда работодатель не предоставляет отпуск по графику без уважительных причин, сотрудник может обратиться с жалобой в Государственную инспекцию труда или в суд. Юрист подчеркивает: знание правовых норм — основной инструмент защиты своих интересов.
К числу льготников, имеющих приоритет на отпуск в летний период, также относятся мужья, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам, сотрудники, ранее отозванные из отпуска и желающие использовать его остаток, многодетные родители с тремя и более детьми до 18 лет (при условии, что младшему не исполнилось 14 лет), а также почетные доноры России и некоторые категории ветеранов боевых действий.
