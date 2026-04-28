Более трехсот палов зафиксировали в Хабаровском крае с начала сезона

В двенадцати муниципальных образованиях края уже действует особый противопожарный режим, и штрафы за его нарушение выписаны такие, что желание побаловаться огоньком должно пропадать на корню. Для граждан сумма начинается от десяти тысяч рублей и может достигать двадцати. Если же огонь перекинулся на чужое имущество или причинил вред здоровью людей, штраф подскакивает до пятидесяти тысяч, а при серьезном ущербе наступает уголовная ответственность.