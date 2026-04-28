Более трехсот палов зафиксировали в Хабаровском крае с начала сезона

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали 329 возгораний сухой растительности, и практически за каждым из них стоит человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. Статистика, отметили в ведомстве, только подтверждает многолетнее правило: как только устанавливается сухая и солнечная погода, кто-то обязательно хватается за спички.
Особую тревогу у спасателей вызывают места, куда люди массово выезжают на отдых. Весной это берега водоемов, куда отправляются рыбаки и охотники, чуть позже — лесные массивы, куда потянутся сборщики дикоросов. В зоне постоянного риска также садовые товарищества, пустыри возле жилых кварталов, гаражные кооперативы и полосы вдоль автомобильных дорог. Именно туда сейчас нацелены ежедневные рейды патрульных групп.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Сергей Чебыкин рассказал, что профилактическая работа охватывает все районы, где уже сошел снег. Вблизи Хабаровска под особым контролем находятся пригород и островные территории — Большой Уссурийский и Дачный Кабельный. Там мониторинг обстановки ведут в том числе с помощью беспилотных летательных систем.
«Выдаем памятки и напоминаем гражданам как о запретах, так и об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности», — пояснил Чебыкин.
Главное, что пытаются донести инспекторы до каждого встречного: открытый огонь сейчас под абсолютным запретом. Никаких костров, мангалов, сжигания сухостоя и мусора даже в бочках и прочих емкостях. Одна-единственная искра при порывистом ветре способна разогнать пламя на километры по фронту, а остановить его в труднодоступной местности, куда технике просто не пробраться, становится почти невозможно.
В двенадцати муниципальных образованиях края уже действует особый противопожарный режим, и штрафы за его нарушение выписаны такие, что желание побаловаться огоньком должно пропадать на корню. Для граждан сумма начинается от десяти тысяч рублей и может достигать двадцати. Если же огонь перекинулся на чужое имущество или причинил вред здоровью людей, штраф подскакивает до пятидесяти тысяч, а при серьезном ущербе наступает уголовная ответственность.