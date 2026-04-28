Троллейбусный маршрут № 9 продлят до улицы Фруктовой с 1 мая

Маршрут будет называться «Улица Фруктовая — Комсомольская площадь». Это изменение сделает поездки удобнее для жителей и улучшит транспортную доступность микрорайона Березовка. Расписание троллейбусного маршрута № 9 Будние дни: — От «Ул. Фруктовая» до «Комсомольской площади»: 06:32, 07:00, 07:21, 07:48, 08:10, 08:31, 08:58, 09:21, 09:48, 10:31, 10:58, 11:20, 11:48, 12:29, 12:57, 13:22, 13:46, 14:34, 14:56, 15:24, 15:45, 16:12, 16:34, 16:56, 17:22, 17:44, 18:12, 18:33, 19:22, 20:32, 21:22. — От «Ул. Фруктовая» до «Троллейбусного депо»: 10:10, 18:57, 19:44, 20:10, 22:32, 23:21. — От «Комсомольской площади» до «Ул. Фруктовой»: 07:10, 07:31, 07:59, 08:20, 08:47, 09:09, 09:30, 09:57, 10:20, 10:47, 11:30, 11:57, 12:19, 12:47, 13:28, 13:56, 14:21, 14:45, 15:33, 15:55, 16:23, 16:44, 17:11, 17:33, 17:55, 18:21, 18:43, 19:11, 19:32, 20:21, 21:31, 22:21. Выходные дни: — От «Ул. Фруктовая» до «Комсомольской площади»: 06:34, 07:03, 07:35, 08:04, 08:33, 09:02, 09:31, 09:57, 10:32, 11:00, 11:27, 11:56, 12:25, 12:53, 13:23, 13:54, 14:21, 14:50, 15:19, 15:48, 16:15, 16:49, 17:17, 17:46, 18:13, 19:11, 20:04, 21:09. — От «Ул. Фруктовая» до «Троллейбусного депо»: 18:42, 19:40, 21:59, 23:05. — От «Комсомольской площади» до «Ул. Фруктовой»: 07:31, 08:00, 08:32, 09:01, 09:30, 09:59, 10:28, 10:54, 11:29, 11:57, 12:24, 12:53, 13:22, 13:49, 14:20, 14:51, 15:18, 15:47, 16:16, 16:45, 17:12, 17:47, 18:14, 18:43, 19:10, 20:08, 21:00, 22:06.