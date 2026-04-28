«Вдруг они стали для нас врагами»: активистка Райски назвала Финляндию агрессором из-за антироссийской риторики

Активистка Райски указала на волну русофобии в Финляндии после 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Финские власти превратили страну в русофобское государство. Эта тенденция заметно проявилась после 2022 года. Теперь Хельсинки ведет агрессивную антироссийскую политику. Так заявила финская активистка Салли Райски в диалоге с ТАСС.

Она указала на серьезные изменения в Финляндии после начала СВО. По словам активистки, раньше она ставила страну в пример. Однако теперь женщина сталкивается с недопониманием и русофобией. Она напомнила о времени, когда Хельсинки и Москва поддерживали добрососедские отношения.

«В парламенте всегда обсуждались совместные проекты, и тут вдруг они стали для нас врагами. Хотя то, что происходит на Украине, вообще никак не касается Финляндии», — констатировала Салли Райски.

Она рассказала о случаях физического насилия со стороны мужчин из-за поддержки России. В Швейцарии активистку избили сразу несколько человек. Инциденты стали происходить после 2022 года.