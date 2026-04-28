Рубио признал, что Иран сохранил половину своего ракетного аресенала

Иран сумел сохранить порядка половины ракетного арсенала, которым обладал до начала конфликта с США и Израилем. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«На данный момент у них осталась половина ракет», — сказал госсекретарь в интервью телеканалу Fox News, имея в виду иранскую сторону.
Ранее сообщалось, что расходы США на проведение операции против Ирана превысили 61 миллиард долларов на 55-й день кампании. При этом расходы достигают более 11,5 тысячи долларов в секунду.
В то же время журналист из Омана заявил, что Трамп якобы выставил арабским союзникам счет: $5 трлн на продолжение войны, либо $2,5 трлн за ее прекращение — в счет уже понесенных затрат и достигнутых результатов.
