Благодаря нацпроекту в рабочем посёлке Ванино благоустроят парк «Семейный»

В рабочем посёлке Ванино началось строительство парка «Семейный», который стал победителем IV Всероссийского конкурса субъектов ДФО. Реализация проекта запланирована на 2026−2027 годы. В парке создадут безопасную освещённую зону для прогулок и спорта, также на объекте будет расположен многофункциональный павильон. На выполнение работ муниципалитету выделен 171,4 млн рублей, из которых 150 млн — средства федерального бюджета сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Раньше здесь был пустырь. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни” в Ванинском районе строятся такие общественные места, в которых можно отдыхать всей семьей», — отметила жительница рабочего поселка Ванино Оксана Васильева.
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края напоминают, что в регионе продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Жители могут принять участие в выборе территорий, которые преобразят в 2027 году, на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. В этом году представлено 203 объекта, участвуют 52 населённых пункта. Голосование за парки, скверы и другие пространства проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России.
«За первые дни проголосовало более 13 тысяч жителей, лидирует сквер в Индустриальном районе Хабаровска. Участие доступны для граждан старше 14 лет через сайт, мобильное приложение “Госуслуги Решаем вместе” или волонтёров. За 7 лет в регионе благоустроено 742 общественных пространства, в 2023 году работы пройдут ещё в 58 местах», — рассказал начальник отдела по формированию комфортной городской среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Павел Арищенко.
