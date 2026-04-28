Плавучий склад НАТО взорван в Одессе: главная новость СВО 28 апреля

В ночь с 26 на 27 апреля зафиксирована серия прилетов по объектам ВСУ в Одессе, в порт которой, по данным военных Telegram-каналов в последние недели пришли десятки грузовых судов и танкеров. Удары были нанесены по самим терминалам в порту, а также по грузовому судну. Кроме того, зафиксированы прилёты по гостинице и складам.
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 28 апреля, председатель президиума «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что наши военные наносят удары по выявленным разведкой местам концентрации личного состава, складирования боеприпасов, военной техники и другим объектам ВСУ.
«Объекты на территории порта переделаны под военные склады, организованы места хранения техники, стоянки для кораблей, которые приходили с оружием со стороны Европы, становились под разгрузку. В ходе атаки этой ночью под удар попал корабль, который был полностью забит боеприпасами и военной техникой», — объяснил военный эксперт.
В гостинице, которая оказалась в числе уничтоженных объектов, находились иностранные наемники и военные специалисты НАТО.
«В гостинице проживали непосредственно как наёмники, так и инструкторы, кураторы, которые контролируют правильность применения вооружения, поступающего ВСУ. Кроме того, это могли быть другие иностранные сотрудники, которые задействованы в ВСУ, которые работают непосредственно с иностранными наёмниками. Там же есть несколько учебных центров, где проходят обучение операторы дронов. Уничтоженная гостиница была полностью переделана под военные нужды», — добавил Липовой.