Плавучий склад НАТО взорван в Одессе: главная новость СВО 28 апреля

В ночь с 26 на 27 апреля зафиксирована серия прилетов по объектам ВСУ в Одессе, в порт которой, по данным военных Telegram-каналов в последние недели пришли десятки грузовых судов и танкеров. Удары были нанесены по самим терминалам в порту, а также по грузовому судну. Кроме того, зафиксированы прилёты по гостинице и складам.