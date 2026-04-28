Юрист рассказала, что делать, если на автомобиль упало дерево

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владельцам автомобилей, которые пострадали от непогоды, необходимо зафиксировать все повреждения машины, а в дальнейшем обращаться в суд или в страховую компанию для получения компенсации, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.
«Важно сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, таблички с адресом, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле. Тут работает принцип — чем больше, тем лучше. А затем вызвать полицию», — рассказала юрист.
По словам Бачуриной, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, ответственность за ущерб несет лицо, обязанное обеспечивать безопасность на территории. Так, если автомобиль повредило дерево, упавшее во дворе, то ответственность понесет управляющая компания, в парках и скверах — муниципальные службы, на частных территориях — собственники участков.
«Если в происшествии есть вина какого-то лица или организации, например дерево числилось как гнилое и подлежало спилу, но не было удалено вовремя, то виновных могут обязать возместить причиненный ущерб. Либо необходимо самостоятельно взыскивать ущерб через суд», — отметила Бачурина.
Она также пояснила, что владелец авто может получить компенсацию и по КАСКО, однако порой падение дерева не входит в страховой случай — это необходимо уточнять в договоре со страховой компанией.
«Стоит помнить, что ОСАГО не покрывает ущерб от падения деревьев, так как страхуют только ответственность перед третьими лицами», — заключила Бачурина.