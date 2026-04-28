Объявлен приём заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдёт в День Победы, 9 мая. Приём заявок на участие продлится до 6 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Подать заявку все желающие могут на сайте 2026.polkrf.ru или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники и МАХ.
Для этого нужно в личном кабинете добавить фото и личные данные фронтовика, труженика тыла, партизана. С помощью нейросети качество снимков можно улучшить качество или сделать фото цветным.
Онлайн-шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны.