Праздник Весны и Труда отметят в Приморье концертами и выставками

В столице региона основные мероприятия развернутся на центральной площади города, где в 12:00 начнется концертная программа с участием творческих коллективов региона. До 16:00 на главной сцене будут выступать артисты, а на площади гостей ждут интерактивные фотозоны, бесплатные мастер-классы, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, а также игровые и образовательные активности.
Кроме того, жители смогут посетить выставку архивных плакатов, книг трудовой доблести и фотографий, посвященных истории празднования 1 Мая в Приморье. Также будет представлена выставка работ из фондов Детского музейного центра Приморской государственной картинной галереи, посвященная «человеку труда».
Праздничные мероприятия охватят и другие муниципальные образования региона, отмечает пресс-служб краевого кабмина. Концертные программы, митинги и тематические акции пройдут в Арсеньеве и Артеме, Большом Камне и Дальнегорске, Дальнереченске и Лесозаводске, Находке и Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске и на других территориях Приморья.
Так, в Арсеньеве состоится праздничный концерт «Мы за мир», в Артеме — концертная программа «Первомай шагает по планете» и акция детского рисунка на асфальте. В Дальнегорске пройдет митинг-концерт «Да здравствует Первомай», а в Находке жителей ждет концерт «Песни весны» на набережной озера Соленое.
В учреждениях культуры региона также запланированы тематические мероприятия. В частности, 2 мая в Приморской краевой филармонии состоится концертная программа «Под окном черемуха колышется», посвященная Празднику Весны и Труда.
