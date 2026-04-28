В Норильске магазин вернет деньги за некачественный телевизор

В Норильске магазин бытовой техники вернет деньги за некачественный товар. Подробности рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Покупатель приобрел товар в прошлом году, цена телевизора 44 999 рублей. Однако вскоре обнаружил недостатки: длительная загрузка программного обеспечения, медленная работа операционной системы и низкое качество изображения. Одним словом, пользоваться таким «умным» телевизором нельзя.
Это был гарантийный период, покупатель обратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги и забрать телевизор назад. Но получил отказ. Специалисты Роспотребнадзора помогли составить иск в суд. Однако магазин вовремя понял, что суд обойдется ему дороже. И предложил мировую: он выплатит норильчанину 63 999 рублей. Сюда войдут стоимость товара — 44 999 рублей, неустойка — 11 000 рублей, моральный вред — 3 000 рублей, штраф — 5 000 рублей.