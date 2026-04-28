В Красноярске мужчина обругал икону и швырнул ее. СК начал проверку

Проверка о противоправных действиях, оскорбляющих чувства верующих, начата в Красноярске после распространения видео, на котором мужчина нецензурно выражается на икону с одним из православных святых, а затем презрительно кидает ее на пол машины.
Ролик появился в соцсетях накануне. После инцидента его автор извинился за свой поступок и пообещал больше так не делать.
В региональном ГСУ СК сообщили, что уже разбираются в ситуации:
«В ходе мониторинга публичного пространства выявлен видеоролик на котором зафиксировано, что мужчина совершает противоправные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. По данному факту организована процессуальная проверка, выполняются необходимые мероприятия».
