В Красноярске мужчина обругал икону и швырнул ее. СК начал проверку

Проверка о противоправных действиях, оскорбляющих чувства верующих, начата в Красноярске после распространения видео, на котором мужчина нецензурно выражается на икону с одним из православных святых, а затем кидает ее на пол машины.

Ролик появился в соцсетях накануне. После инцидента его автор извинился за свой поступок и пообещал больше так не делать.

В региональном ГСУ СК сообщили, что уже разбираются в ситуации:

«В ходе мониторинга публичного пространства выявлен видеоролик на котором зафиксировано, что мужчина совершает противоправные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. По данному факту организована процессуальная проверка, выполняются необходимые мероприятия».

