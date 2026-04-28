Новгородский суд оставил ребёнка в семье чиновника, отказав в опеке прабабушке

Новгородский районный суд подтвердил законность решения органов опеки — ребёнка передали в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева. Прабабушка из Вологды Ольга Адамович не добилась опеки над двухлетней правнучкой. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

65-летняя прабабушка требовала признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над её правнучкой.

«Суд отказал в иске Адамович», — приводит комментарий пресс-службы РИА «Новости».

Мать девочки погибла в Сольцах в январе. Прабабушка подала в органы опеки заявление о передаче ей ребёнка. После оформления документов ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью.

Напомним, отец девочки погиб в зоне СВО в 2024 году. После смерти матери прабабушка заявила, что опеку оформили с нарушениями. Местный СК возбудил уголовное дело, которое позже закрыли по решению прокурора.

