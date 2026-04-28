В Иркутской области еще один перевозчик заявил об отмене льготного проезда

Без льгот может остаться маршрут № 16 в Иркутске.

Источник: Freepik

С 1 мая прекращает действие льготный проезд еще у одного перевозчика — компании, обслуживающей маршрут № 16 в Иркутске. Соответствующие объявления уже появились в маршрутках.

Ранее из-за долгов о подобном решении заявили перевозчик, осуществляющий междугородние рейсы Ангарск-Иркутск, а также компании в Шелехове и Братске.

Власти Иркутской области пообещали сохранить льготы в полном объеме. На совещании с перевозчиками Минтрансу региона уже доведены необходимые средства, долги за 2025 год планируется погасить до 1 мая. Руководители транспортных предприятий заявили, что после фактического погашения задолженности готовы пересмотреть решение об отмене льгот.

В «Иркутскгортрансе» уточнили, что деньги не доплачивают и муниципальным перевозчикам, однако те радикальных мер принимать не намерены. На сегодня правом льготного проезда в регионе пользуются около 90 тысяч человек.

Ранее сообщалось о том, что власти пообещали сохранить льготный проезд в Иркутской области.