в Хабаровске началась «Битва городов» — 16 команд Дальнего Востока

Особенность турнира — формат «стенка на стенку». Противостояния идут до 13 побед в личных встречах, но заканчиваются досрочно при наборе 8 очков одним из коллективов. В случае равенства оценок объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу. По словам наставника сборной России Григория Сулемина, такой формат даёт спортсменам ценный опыт: за два дня один дзюдоист может провести до 12 схваток, что развивает выносливость и умение преодолевать себя.