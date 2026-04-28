в Хабаровске началась «Битва городов» — 16 команд Дальнего Востока

В краевой столице стартовал первый отборочный этап второго сезона командного турнира «Битва городов» (6+) по дзюдо для юношей до 18 лет, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На татами Универсального краевого спортивного комплекса вышли 16 команд с Дальнего Востока. Хабаровский край представляют сразу три коллектива, подготовленные для борьбы за выход в следующий этап отбора, который пройдёт в Хабаровске в сентябре.
Особенность турнира — формат «стенка на стенку». Противостояния идут до 13 побед в личных встречах, но заканчиваются досрочно при наборе 8 очков одним из коллективов. В случае равенства оценок объявляется ничья, и каждая команда получает по одному баллу. По словам наставника сборной России Григория Сулемина, такой формат даёт спортсменам ценный опыт: за два дня один дзюдоист может провести до 12 схваток, что развивает выносливость и умение преодолевать себя.
Участники разделены на 4 подгруппы, из каждой в следующий этап выйдут по две лучшие команды. Соревнования продлятся четыре дня.
Зрители могут посетить состязания бесплатно или следить за ходом турнира онлайн.
Вице президент Федерации дзюдо Хабаровского края Ирина Родина отметила, что краевая столица второй год подряд принимает этапы турнира, что подчёркивает доверие к региону в развитии юношеского дзюдо.
Завершится сезон суперфиналом в декабре в Москве: 32 команды (16 российских и 16 зарубежных) поборются за солидный призовой фонд. Главная цель «Битвы городов» — не только выявить сильнейших, но и дать импульс развитию юношеского спорта и укреплению международных связей.
