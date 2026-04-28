Механизаторы Хабаровского края могут претендовать на 1 миллион рублей

Жители Хабаровского края могут побороться за звание лучшего в профессии и главный приз — 1 млн рублей. как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», продолжается прием заявок на конкурс «Лучший по профессии» — ключевое событие федерального проекта «Человек труда» в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным/
В этом году особое внимание уделяют номинации «Механизатор». Такие специалисты востребованы в регионе: работодатели заявили около 65 вакансий с зарплатой от 75 до 180 тысяч рублей.
— Я подам заявку, хочется, чтобы оценили мои умения. В профессии больше 10 лет, это у нас семейное: дед, отец и я — механизаторы. Самое трудное — опыт: он не в инструкциях, приходит только с работой, — рассказал механизатор Кирилл Ревоненко.
Механизаторы могут зарегистрироваться до 4 июня. Также до 4 июня принимают заявки от газорезчиков и участников СВО, а для специалистов по беспилотным технологиям срок — до 15 мая. Номинация «Машинист грузового и пассажирского движения» откроется в сентябре.
Подать заявку можно на платформе «Работа России». Консультации дадут в комитете по труду и занятости населения правительства края по телефонам: 8 (4212) 56−90−79, 73−88−06.
Соревнования пройдут с мая по сентябрь. Победители регионального этапа представят Хабаровский край в финале всероссийского конкурса. Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском Дворце.