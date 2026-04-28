Миронов предложил упростить правила организации автопарковок для инвалидов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделять парковочные места для автомобилей инвалидов в границах придомовых территории без решения общего собрания собственников жилья.
Поправки в закон «О социальной защите инвалидов» и закон «Об организации дорожного движения» будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается установить нормы об обязательном выделении мест для транспортных средств инвалидов на паковках в границах придомовой территории без решения общего собрания собственников», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по закону решение о создании парковочных пространств принимают местные власти с учётом мнения граждан. И для выделения парковочных мест для инвалидного транспорта во дворах, по его словам, требуется согласие не менее двух третей собственников жилья, но они не всегда поддерживают это решение, и поэтому у инвалидов возникают трудности с парковой своего транспорта.
По его словам, такие проблемы характерны для крупных городов с плотной застройкой.