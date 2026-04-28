Есть ли церковные праздники 28 апреля

28 апреля 2026 года, вторник — ограничений в еде в этот день церковным уставом не предписано. Поста нет. В этот день православная церковь чтит память ряда апостолов и мучеников. В их числе апостолы Аристарх, Пуд и Трофим. Кто такие апостолы от семидесяти Аристарх, Пуд и Трофим Аристарх был одним из ближайших сподвижников апостола Павла, сопровождал его в миссионерских путешествиях. Имя его упоминается в книге Деяний святых апостолов (Деян. 19, 29; Деян. 20, 4; Деян. 27, 2) и в Посланиях апостола Павла (Кол. 4, 10; Флп. 1, 24). Аристарх стал епископом сирийского города Апамеи. Апостол Пуд был состоятельным и уважаемым человеком в Риме. Имя его упоминается во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею (2 Тим. 4, 21). По преданию, в своем доме он принимал первоверховных апостолов Петра и Павла, предоставлял жилище для собраний христиан. Дом Пуда был обращен в церковь, известную как «Пастырская». Трофим, как и Аристарх, был учеником Павла и его верным спутником. Имя его упоминается в Книге Деяний святых апостолов (Деян. 20, 4) и во 2-м Послании апостола Павла к Тимофею (2 Тим. 4, 20). Все трое приняли мученическую смерть в Риме при императоре Нероне в один день с апостолом Павлом. Каких святых почитают в церкви 28 апреля. 28 апреля 2026 года также совершается память святых мучениц Василиссы и Анастасии, пострадавших в Риме при императоре Нероне. Кроме того, в этот день вспоминают подвиг святого мученика Саввы Готфского, который был воином у язычников, но принял христианство, и за отказ отречься от веры был утоплен в реке. В этот же день чтят память мученика Сухия и его дружины (100−130), знатных вельмож Грузинского царя, замученных за веру. Вспоминают и пресвитера Александра, пострадавшего в XX веке.