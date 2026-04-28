В ГД не поддержали идею ограничения доступа к соцсетям для несовершеннолетних

Ограничение или запрет на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних не является правильной позицией. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Я считаю, что это, мне кажется, не совсем правильная позиция: что-то ограничивать, что-то запрещать», — сказал он РИА Новости.
По мнению Леонова, такой шаг не принесёт пользы, так как дети и подростки найдут способ обойти запрет при помощи других гаджетов или технологий.
«Они к этому готовы с самого детства», — резюмировал депутат, указав на необходимость провести дополнительные исследования влияния социальных сетей на психику несовершеннолетних.
При этом большинство россиян считают приемлемым установить возраст для самостоятельного использования соцсетей — 15 лет. Такие данные получены в ходе опроса ВЦИОМ, подробности здесь на KP.RU.
Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о намерении запретить детям и подросткам пользоваться социальными сетями до 16 лет. Норвегия также планирует запретить социальные сети детям младше 16 лет.
В Индонезии детям до 16 лет уже запретили пользоваться социальными сетями. Власти объясняют меру необходимостью защитить подростков от кибербуллинга, интернет-зависимости и вредного контента.