Каждый седьмой россиянин проведет майские праздники на работе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14% опрошенных россиян планируют в майские праздники работать.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob, это рекордный показатель за последние пять лет.
Каждый второй россиянин проведет выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%).7% россиян хотят в мае отдохнуть на природе. Порядка 2% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.
Напомним, в этом году выходные дни в честь майских праздников относительно короткие, они приходятся на 1−3 мая и 9−11 мая.