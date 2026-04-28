Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Трамп скептически отнесся к идее Ирана о трехэтапных переговорах

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в WSJ.

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к идее Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в WSJ.

По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, однако обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.

Кроме того, в материале утверждается, что Вашингтон намерен выступить с контрпредложением на план Ирана в ближайшие дни.

Первый этап инициативы Тегерана посвящен прекращению боевых действий и получению гарантий отказа от дальнейших против исламской республики и Ливана.

На втором этапе стороны обсудят правила управления Ормузским проливом, а на третьем — иранскую ядерную программу.

Тем временем президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Там также присутствовали помощник лидера Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что для возобновления диалога с США нужно устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов республики.

