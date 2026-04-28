WSJ: Трамп скептически отнесся к идее Ирана о трехэтапных переговорах

По словам представителя американской администрации, политик не отверг идею Тегерана, однако обвинил власти страны в нежелании отказываться от обогащения урана.
Кроме того, в материале утверждается, что Вашингтон намерен выступить с контрпредложением на план Ирана в ближайшие дни.
Первый этап инициативы Тегерана посвящен прекращению боевых действий и получению гарантий отказа от дальнейших против исламской республики и Ливана.
На втором этапе стороны обсудят правила управления Ормузским проливом, а на третьем — иранскую ядерную программу.
Тем временем президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Там также присутствовали помощник лидера Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что для возобновления диалога с США нужно устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов республики.