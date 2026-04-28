Администрацию Трампа не удовлетворило предложение Ирана по миру: Белый дом предоставит Тегерану новый план

Аббас Аракчи прокомментировал ход урегулирования конфликта с Вашингтоном. По его словам, США предложили Ирану продолжить переговоры. Сейчас Тегеран изучает эту возможность. Аббас Аракчи пояснил, что к настоящему моменту Иран не дал четкого ответа на предложение Белого дома. Он признал, что Тегерану приходится противостоять самой большой сверхдержаве в мире. Однако США не достигли ни одной своей цели в рамках операции в Иране.