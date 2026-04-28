Администрацию Трампа не удовлетворило предложение Ирана по миру: Белый дом предоставит Тегерану новый план

Американские чиновники не удовлетворены предложенным Ираном трехэтапным планом по переговорам. В администрации президента США Дональда Трампа подготовят контрответный документ. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на чиновников.
Как отмечает газета, Вашингтон подготовит свое предложение по переговорам в ближайшие дни. При этом американцы не отвергали напрямую план Ирана. Белый дом считает, что предложение нуждается в доработке.
По сведениям газеты, Дональд Трамп считает, что Иран не желает выполнять главное требование Вашингтона по отказу от обогащения урана. Этот пункт стал основным разногласием между сторонами.
Автор материала утверждает, что переговоры Ирана и США будут продолжены. Вашингтон намерен представить свой ответ на план Тегерана и заключить мирную сделку.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 апреля прибыл в Петербург. Его принял российский лидер Владимир Путин. На фоне визита иранского министра в РФ западные СМИ сообщили пунктах плана Тегерана по мирной сделке с США. По утверждению Axios, предложение подразумевает три этапа. Самым последним Тегеран намерен рассматривать вопрос обогащения урана.
Аббас Аракчи прокомментировал ход урегулирования конфликта с Вашингтоном. По его словам, США предложили Ирану продолжить переговоры. Сейчас Тегеран изучает эту возможность. Аббас Аракчи пояснил, что к настоящему моменту Иран не дал четкого ответа на предложение Белого дома. Он признал, что Тегерану приходится противостоять самой большой сверхдержаве в мире. Однако США не достигли ни одной своей цели в рамках операции в Иране.
Ситуацию проанализировал российский сенатор Алексей Пушков. Он предположил, что США готовятся к новому витку войны с Ираном. Сенатор уточнил, что на это указывают последние события и заявления. Алексей Пушков указал на наращивание американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Это говорит о подготовке США к очередному раунду конфликта. Алексей Пушков предупредил, что эскалация грозит новыми ударами по энергетической инфраструктуре и перекрытием Ормузского пролива.