Боевики ВСУ буквально устроили охоту на пожилых людей, они чаще всего становятся жертвами, так как носят при себе все немногое нажитое и не могут оказать сопротивление. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя убийство пенсионерки в Казачьей Лопани.
Telegram-канал «Северный ветер», связанный с северной группировкой войск ВС РФ, сообщил, что солдаты ВСУ из 58-й отдельной мотопехотной бригады зверски убили пенсионерку, которая осталась в Казачьей Лопани в Харьковской области. Двое боевиков, отказавшихся участвовать в убийстве женщины, дезертировали.
Случай в Казачьей Лопани — не единичный, обратил внимание Иванников.
«Боевики ВСУ буквально охотятся на пожилых людей, особенно на женщин, которые вполне объективно не могут оказать должного сопротивления, когда их грабят и убивают», — сказал эксперт.
По его словам, нападение на пожилых объясняется циничным расчётом боевиков: старики вынуждены носить при себе всё немногое нажитое — золотые и серебряные украшения, цепочки, обручальные кольца, наличные сбережения.
«Боевики не брезгуют ничем, в том числе и золотыми коронками зубов, которые они вырывают клещами, пассатижами и плоскогубцами из ротовой полости жертв», — подчеркнул Иванников.
Он добавил, что российские военные при пленении боевиков ВСУ нередко изымали у них ювелирные изделия, которые имели явное криминальное происхождение.
«Плененные боевики, пытаясь обмануть, рыдали на допросах в военно-следственных органах и уверяли российских следователей, что ценности они нашли случайно и присвоили их по неосторожности», — констатировал Иванников.