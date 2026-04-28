Грузовой корабль «Прогресс» состыковался с МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-34», запущенный с Байконура 26 апреля, успешно пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Операция прошла штатно после выведения аппарата на орбиту ракетой «Союз-2.1а», сообщили в Роскосмосе.
Старт носителя состоялся в ночь на 26 апреля по московскому времени, и уже через несколько минут корабль был выведен на расчётную траекторию. Далее он выполнил серию орбитальных манёвров, обеспечивших сближение со станцией и последующую стыковку.
На борту «Прогресса» доставлено около 2,5 тонн различных грузов, включая топливо для дозаправки станции, запасы воды и кислорода, а также оборудование и расходные материалы для экипажа. Среди полезной нагрузки — новые элементы скафандров, научные приборы и устройства для экспериментов, связанных с изучением влияния невесомости на организм человека и биологические процессы.
Корабли серии «Прогресс» используются для регулярного снабжения орбитальных станций и поддержания их работы, включая корректировку орбиты и доставку необходимых ресурсов для экипажа и научных исследований.
Ранее сообщалось, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил свою космическую миссию. По информации Роскосмоса, фрагменты конструкции, которые не разрушились в атмосфере, упали в предназначенной для этого зоне в акватории Тихого океана.