Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске проведут шахматный турнир в честь Дня Победы

На 9 мая запланирован семейный командный турнир.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские шахматисты блеснут в умении выстраивать стратегию и тактику на ходу и работать в команде. Турнир «Весна Победы» (0+) пройдет с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Состязания проведут в шести дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы, блиц, композиция, шведские шахматы и семейный командный турнир. Участников также распределят по возрастным группам.

Утро 1−2 мая выделят для быстрых шахмат. Послеобеденное время в эти же дни — на противостояние в дисциплине «Композиция». В последний день длинных первомайских выходных с 10 утра планируют 11 туров блица.

По два тура классических шахмат отыграют с 8 по 11 мая. А на День Победы пройдет семейный командный турнир. Первый из пяти запланированных туров начнется в 15:00.

Соревнования пройдут в шахматном клубе «Открытие» (Амурский бульвар, 12).