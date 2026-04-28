В Хабаровске проведут шахматный турнир в честь Дня Победы

Хабаровские шахматисты блеснут в умении выстраивать стратегию и тактику на ходу и работать в команде. Турнир «Весна Победы» (0+) пройдет с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Состязания проведут в шести дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы, блиц, композиция, шведские шахматы и семейный командный турнир. Участников также распределят по возрастным группам.
Утро 1−2 мая выделят для быстрых шахмат. Послеобеденное время в эти же дни — на противостояние в дисциплине «Композиция». В последний день длинных первомайских выходных с 10 утра планируют 11 туров блица.
По два тура классических шахмат отыграют с 8 по 11 мая. А на День Победы пройдет семейный командный турнир. Первый из пяти запланированных туров начнется в 15:00.
Соревнования пройдут в шахматном клубе «Открытие» (Амурский бульвар, 12).