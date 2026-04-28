Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук не исключил, что в районе Гуляйполя на запорожском направлении дислоцируются националистические полки «Азов»* и «Кракен»* или подобные им подразделения, действующие как заградотряды. Об этом он сообщил aif.ru.
Как отмечалось, подразделения ВСУ, в частности полк «Шквал» и 210-й полк, были разбиты при попытке удержать Воздвиженку возле Гуляйполя. Удары наносились ФАБами и «Геранями». По данным Матвийчука, боевики попали под удар в ходе контратаки, потери противника исчисляются тысячами.
«Думаю, там есть что-то похожее на “Азов”* или “Кракен”*. Сегодня их используют на всех направлениях для стабилизации линии боевого соприкосновения и для того, чтобы не дать отступать новобранцам, которых отлавливают и бросают без подготовки на амбразуры», — сказал Матвийчук.
Он также добавил, что среди тех, кто становится жертвами заградотрядов, могут быть и отъявленные украинские военные преступники.
«Батальон “Шквал”, попавший под удар у Гуляйполя, известен тем, что его уже несколько раз уничтожали. То есть его формируют снова и снова. Многие из тех, кто в нём состоит, — настоящие преступники в военной форме, которые на поле боя не соблюдают Женевскую и Гаагскую конвенции по отношению к пленным и раненым», — отметил Матвийчук.
Ранее барражирующие боеприпасы разнесли блокпост Национальной гвардии Украины под Запорожьем.
*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ.