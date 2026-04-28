Глеб Никитин поздравил нижегородских медиков с Днём скорой помощи

Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой медицинской помощи. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил врачей, фельдшеров, медсестёр, диспетчеров и водителей «неотложек» с их профессиональным праздником.
Глава региона подчеркнул, что работа сотрудников скорой — это ежедневная напряжённая борьба за здоровье и жизни пациентов. Она требует молниеносной реакции, высочайшего профессионализма и огромной душевной отдачи. Врачи и фельдшеры зачастую оказывают не только медицинскую, но и психологическую поддержку, а водители стремятся выиграть драгоценные минуты, чтобы как можно быстрее доставить больного в стационар.
Сегодня в Нижегородской области работают 52 подразделения службы скорой помощи. 260 бригад круглосуточно готовы прийти на помощь жителям региона. Медики выдержали запредельную нагрузку в годы пандемии коронавируса и продолжают усиленно трудиться каждый день — и в сезонные пики заболеваемости, и в обычные смены. Глеб Никитин назвал это примером истинного служения своему делу.
Правительство региона уделяет особое внимание созданию комфортных условий для работы скорой помощи. За последние несколько лет автопарк службы был серьёзно обновлён.
— Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, водители и диспетчеры! Спасибо вам за то, что в самых сложных ситуациях вы приходите на помощь! От всей души желаю вам крепкого здоровья и благодарных пациентов! С праздником! — говорится в поздравлении губернатора.