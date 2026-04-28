В Красноярском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

В южной группе округов Красноярского края с 25 апреля официально разрешили охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.

Уточняется, что территория региона разделена на шесть зон. Традиционно охоту будут открывать по группам округов, в каждой срок составит по 10 дней. Всего предоставлено более 1100 разрешений на добычу ресурсов, выдача продлится до окончания сезона.

«Наш регион — уникальная территория, служащая домом для множества редких и охраняемых видов птиц. Охота на них категорически запрещена. Особенно в центральных и южных муниципальных округах, где обитают исключительно редкие и малочисленные популяции гусей. Инспекторы напоминают всем посетителям охотничьих угодий о необходимости неукоснительно соблюдать правила охоты и требования пожарной безопасности. Ваша ответственность — сохранение природного богатства региона», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.

Заявления на охоту можно подать на портале госуслуг, а также лично или отправив его почтой России. Для получения разрешения нужно оплатить госпошлину и сумму налогового сбора (на глухаря и тетерева).

Ознакомиться с зонами весенней охоты можно по ссылке.

