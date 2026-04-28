В Красноярском крае стартовал сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь

«Наш регион — уникальная территория, служащая домом для множества редких и охраняемых видов птиц. Охота на них категорически запрещена. Особенно в центральных и южных муниципальных округах, где обитают исключительно редкие и малочисленные популяции гусей. Инспекторы напоминают всем посетителям охотничьих угодий о необходимости неукоснительно соблюдать правила охоты и требования пожарной безопасности. Ваша ответственность — сохранение природного богатства региона», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.