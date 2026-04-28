В майские выходные в крае будет усилен контроль за вывозом отходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В предстоящие праздничные дни министерство экологии края усилит контроль за вывозом твердых коммунальных отходов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на линию выйдет 195 мусоровозов, в резерве — еще 16 единиц транспорта. На 43 «проблемных» площадках в Красноярске отходы будут вывозить дважды в день.
На территории Красноярской, Железногорской, Норильской, Таймырской, Канско-Абанской, Рыбинской, Зеленогорской и Минусинской техзон в праздничные дни задействуют дополнительное оборудование. В Северной и Лесосибирской зонах дополнительно выведут на линию шесть единиц автотранспорта. В Ачинской и Назаровской зонах добавят по четыре единицы техники. В Северо-Енисейской зоне вывозить отходы будут ежедневно по графику.
Красноярский региональный оператор в праздничные дни усилит работу с обращениями граждан.
«По каждой технологической зоне приняли решения, направленные на исключение срывов графика вывоза ТКО: определили необходимое количество техники, графики вывоза и проблемные площадки. Все операторы представили приказы о режиме работы с закреплением дежурных сотрудников. Министерство также организовало дежурство для мониторинга и оперативного реагирования», — отметил министра экологии края Владимир Часовитин.
Министр также подчеркнул необходимость соблюдения правил обращения с отходами со стороны жителей: «В связи с проведением субботников и сезонных уборочных обращаю внимание жителей края: ветки, древесные отходы и автомобильные покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам. Складировать их на контейнерных площадках запрещено. Листву нужно упаковывать в плотные мешки и размещать рядом с контейнерами, не допуская их переполнения».