За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 29 пожаров, есть пострадавший

В селе Ермаковское на улице Промышленной произошел пожар в нежилом здании. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. Площадь возгорания составила около 312 квадратных метров. Огонь ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.