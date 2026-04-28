За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировано 29 пожаров, есть пострадавший

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За сутки спасены 17 человек, один получил травмы. В трех случаях горела сухая трава, общая площадь составила около 1,23 гектара. Еще в 11 случаях фиксировались возгорания мусора.
На перегоне станции Юбилейная Манско-Уярского муниципального округа загорелась секция электровоза. Площадь пожара составила около 45 квадратных метров. Пострадал мужчина. В тушении участвовали восемь человек и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В селе Ермаковское на улице Промышленной произошел пожар в нежилом здании. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 12 человек. Площадь возгорания составила около 312 квадратных метров. Огонь ликвидировали шесть человек и две единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В Эвенкийском муниципальном округе закрыта 61 ледовая переправа. На сегодняшний день продолжают действовать пять — в Туруханском и Таймырском Долгано-Ненецком округах, сообщили в краевом МЧС.