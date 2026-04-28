Под Минусинском заметили лесного конька с весенним «концертом»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На юге Красноярского края сняли лесного конька, который устроил продолжительное брачное пение.
Несмотря на скромный внешний вид, лесной конек считается одним из лучших певцов среди птиц. Во время брачного периода самец демонстрирует сложные и разнообразные трели, чтобы привлечь самку. Обычно он взмывает на вершину дерева, исполняет «серенаду», а затем плавно спускается, продолжая пение.
Специалисты отмечают, что такие выступления — характерная часть поведения вида в весенний период. Пары лесные коньки создают на земле: гнезда устраивают в небольших углублениях, выстилая их травой, мхом и шерстью животных. Летом птицы питаются насекомыми, собирая их у земли.
В лесопожарном центре напоминают, что важно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы сохранить среду обитания животных.