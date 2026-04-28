Под Минусинском заметили лесного конька с весенним «концертом»

Несмотря на скромный внешний вид, лесной конек считается одним из лучших певцов среди птиц. Во время брачного периода самец демонстрирует сложные и разнообразные трели, чтобы привлечь самку. Обычно он взмывает на вершину дерева, исполняет «серенаду», а затем плавно спускается, продолжая пение.