Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае за сутки закрыли 61 ледовую переправу

В южных районах края начался ледоход на малых реках.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за сутки закрыли 61 ледовую переправу в Эвенкии, сообщает КГКУ «Спасатель». Причина очевидна — повышение температуры вызвало резкое таяние льда, выезжать на него стало опасно. На сегодняшний день в крае действуют всего пять ледовых переправ — две в Туруханском округе и три в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе.

А в южных районах другое событие — вскрываются малые реки. Так, буквально пару дней назад пошла Мана. И те из красноярцев, кто оказался на набережной, смогли полюбоваться за ледоходом на Енисее. Зрелище это очень увлекательно. Но более всего оно эффектно, пожалуй, на самом севере, где ширина сибирской реки составляет много километров. Так, в Дудинке ледоход приходится обычно на последние числа мая.