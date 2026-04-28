В Красноярском крае за сутки закрыли 61 ледовую переправу в Эвенкии, сообщает КГКУ «Спасатель». Причина очевидна — повышение температуры вызвало резкое таяние льда, выезжать на него стало опасно. На сегодняшний день в крае действуют всего пять ледовых переправ — две в Туруханском округе и три в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе.
А в южных районах другое событие — вскрываются малые реки. Так, буквально пару дней назад пошла Мана. И те из красноярцев, кто оказался на набережной, смогли полюбоваться за ледоходом на Енисее. Зрелище это очень увлекательно. Но более всего оно эффектно, пожалуй, на самом севере, где ширина сибирской реки составляет много километров. Так, в Дудинке ледоход приходится обычно на последние числа мая.