Мошенники дважды развели комсомольчанина через инвестиции и лжеадвоката

Житель Комсомольска-на-Амуре лишился в общей сложности 630 тысяч рублей, причем аферисты обвели его вокруг пальца дважды. Сначала мужчина неудачно вложился в инвестиции, а затем, пытаясь вернуть пропавшие деньги, нарвался на лжеадвоката, который лишь довершил разорение, сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
Как рассказали в полиции, 35-летний житель Ленинского округа обратился в дежурную часть отдела полиции № 3 и признался, что стал жертвой мошенников. Началась эта история еще в 2023 году, когда комсомольчанин вложил больше 230 тысяч рублей в некую финансовую организацию. Вложил — и тишина. Деньги не вернули, проценты не начислили, концы ушли в воду.
Спустя два года мужчина решил восстановить справедливость и наткнулся в интернете на рекламу, обещавшую возврат средств с брокерских счетов. Объявление выглядело именно так, как должен выглядеть шанс на спасение для отчаявшегося инвестора. Потерпевший перешел по ссылке, заполнил анкету, где честно указал номер телефона, личные данные и электронную почту.
Вскоре с ним связался неизвестный, представившийся адвокатом. Он предложил заключить договор, пообещал быстро разрулить ситуацию и в течение месяца втирался в доверие через переписку в мессенджере. Лжеюрист сообщил доверчивому клиенту, что нашел его брокерский счет в иностранном банке.
Дальше легенда стала обрастать зловещими подробностями: якобы счет заморожен из-за штрафа, который и блокирует вывод прибыли. Чтобы разблокировать деньги, нужно срочно оплатить этот самый штраф. Комсомольчанина не смутило даже то, что в качестве реквизитов ему прислали никому не известный абонентский номер. Он перевел почти 400 тысяч рублей и стал ждать.
Спустя несколько дней последовал новый акт спектакля: неизвестный сообщил, что второй владелец счета якобы провернул преступные махинации с документами, и теперь нужно гасить недоимку. На этом этапе мужчина наконец осознал, что его разводят, и отправился в полицию. Общая сумма ущерба составила около 630 тысяч рублей — старые вложения плюс свежие переводы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Статья предусматривает до шести лет лишения свободы для тех, кто организовал этот двойной развод. Полицейские сейчас ведут оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей аферистов.