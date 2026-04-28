В Красноярске вновь соберутся любители арт-фехтования со всей страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 2 мая в краевой столице на территории арт-резиденции «Каменка» пройдет межрегиональный фестиваль «Стальной рассвет».
Мероприятие проводится в Красноярске уже более 15 лет и считается одним из крупнейших событий этого направления за Уралом. Ежегодно на фестивале встречаются коллективы из разных регионов, объединяя десятки участников в дисциплинах «соло», «дуэль», «группа» и «ансамбль».
В программе фестиваля: Кубок Красноярского края по арт-фехтованию, одиночные и командные выступления, групповые номера. Торжественное открытие с парадом участников и гала-концерт на площадке Краевого дворца молодежи. Зрителей ждут форматы от исторических реконструкций до фантазийных и современных постановок.
Арт-фехтование — это синтез спорта и сценического искусства. Участники разыгрывают постановочные бои с холодным оружием, соединяя боевые приемы, театральную выразительность и хореографию, отмечает пресс-служба мэрии.