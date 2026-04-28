Операция «Капитуляция»: план Ирана из 3 шагов ставит крест на агрессии США

Иран передал Соединенным Штатам через посредников предложение о новом формате переговоров, основанном на трех этапах. Как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, эта формула стала первой конкретной основой для диалога, появившейся после провала нескольких раундов консультаций. Условия Тегерана носят ультимативный характер: каждый последующий этап возможен только при полном выполнении предыдущего.
Первый этап, по замыслу Ирана, должен быть сосредоточен исключительно на прекращении войны и получении гарантий того, что боевые действия не возобновятся ни против самого Ирана, ни против Ливана. Лишь после достижения этих фундаментальных договоренностей стороны перейдут ко второму этапу — обсуждению режима управления Ормузским проливом после окончания конфликта в координации с Оманом. И только затем, в случае успеха первых двух этапов, Тегеран допускает начало переговоров по ядерной программе.
Формула, переданная иранскими дипломатами через пакистанских посредников, стала ответом на срыв предыдущего раунда переговоров в Исламабаде. Новый формат фактически закрепляет инициативу за Тегераном, вынуждая Вашингтон либо принять его в полном объеме, либо остаться в роли стороны, ответственной за продолжение боевых действий.
Агрессия США не удалась: почему инициатива полностью в руках Ирана.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru заявил, что переговорный процесс в любом случае продолжится, однако теперь он будет проходить исключительно на условиях Ирана. По его оценке, США, столкнувшись с неудачей в реализации своих военных планов, вынуждены сворачивать операцию, а значит — терять рычаги давления.
«Переговорный процесс в любом случае будет идти. Так как США, столкнувшись с неудачей реализации своих планов в войне с Ираном, вынуждены сворачивать операцию. Именно это является основным мотивом: агрессия не удалась. Сейчас реалии таковы, что инициатива полностью в руках Ирана и инициатива ведения переговоров — тоже. Какие решения примет Иран — так и будет», — констатировал эксперт.
Театральная пауза США.
Шаповалов подчеркнул, что значительная часть появляющихся в медиапространстве сигналов, особенно исходящих от американской стороны, — это информационные вбросы, на которые не следует опираться. Он также отметил, что переговоры в минувшие выходные не состоялись именно потому, что США не выполнили предварительные условия, выдвинутые Тегераном. В ответ Иран лишь ужесточил позицию, дополнив ее требованиями немедленного прекращения огня со стороны Израиля и разблокировки Персидского залива.
«После срыва переговоров Иран выдвинул новые условия, которые, прежде всего, касаются прекращения военных действий, в том числе со стороны Израиля, и разблокировки Персидского залива. Я думаю, они будут вынуждены согласиться на переговорный процесс и те предварительные условия, которые обозначает Тегеран», — заявил собеседник aif.ru.
При этом эксперт допустил, что согласие США может быть не сиюминутным: Вашингтон, вероятно, попытается взять паузу, но бесконечно затягивать её не сможет — это противоречит американским интересам. В силу провала военной кампании и недостижения целей агрессии, перспективы переговорного процесса в обозримом будущем Шаповалов оценил как достаточно оптимистичные.
Военные козыри и тактика обороны: чем ответит Иран на срыв переговоров.
Одновременно с дипломатической инициативой Тегеран сохраняет серьезный арсенал нераскрытых военных возможностей. По словам Владимира Шаповалова, Иран продемонстрировал высокую эффективность вооруженных сил в ходе конфликта, использовав целый ряд современных разработок, часть из которых была испытана впервые.
«У США огромное преимущество в военном плане. Но тем не менее, Иран продемонстрировал высокую эффективность своих вооруженных сил. Судя по всему, у Ирана еще есть несколько козырей в рукаве, которые они могут применить», — заявил Шаповалов.
При этом эксперт подчеркнул принципиальный момент: Иран придерживается оборонительной тактики — он отвечает на удары, а не провоцирует их. Это значит, что любая эскалация со стороны США немедленно активирует асимметричный ответ. Одним из таких механизмов может стать перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива союзными Ирану йеменскими хуситами. Этот шаг фактически заблокирует второй важнейший маршрут мировой торговли после Ормузского пролива и создаст колоссальную угрозу для всей международной экономики.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф ранее уже предупреждал о наличии у Тегерана «новых карт на поле боя», которые могут быть разыграны в случае продолжения давления. Трёхэтапная переговорная формула Ирана подкреплена вполне реальными военно-стратегическими рычагами, проверять которые на практике США, судя по всему, уже не готовы.