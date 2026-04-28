Хабаровский край открывает речное сообщение с Китаем

С 29 апреля возобновляет работу смешанный пункт пропуска Покровка на границе с Китаем. Для жителей Хабаровского края это означает, что речное сообщение с Поднебесной снова запущено, и пересечь границу можно будет на пароме. С китайской стороны пункт пропуска носит название Жаохэ, и именно через этот коридор идут основные грузовые и пассажирские перевозки в теплый сезон.
Интерес к маршруту в последние годы заметно вырос, и цифры это подтверждают. Минувшей зимой, когда вместо парома работала понтонная переправа, трафик автомобильного транспорта подскочил почти в полтора раза по сравнению с предыдущим сезоном. Грузовики везли товары в обе стороны, и номенклатура грузов давно сложилась. Из Китая в Россию заходят товары для дома, куриное мясо и всевозможные комплектующие для компьютерной техники. В обратном направлении китайские партнеры забирают щепу, торф и деревянные изделия.
Растет и пассажиропоток. За прошлый год границу через пункт пропуска Покровка — Жаохэ пересекли 36 тысяч человек. Это не только предприниматели и челноки, но и туристы, которые открыли для себя этот маршрут как удобный способ попасть в приграничные районы Китая.
Возобновление паромного сообщения означает, что сезон речной навигации официально стартовал. Пока по мосту через Амур в районе Благовещенска идут основные объемы грузов, Покровка продолжает работать в привычном ритме, обеспечивая прямую связь Хабаровского края с провинцией Хэйлунцзян. Для местного бизнеса это сигнал: можно планировать поставки, загружать фуры и готовить документы на оформление грузов. Впереди — теплые месяцы, когда паромы будут ходить стабильно, без поправок на ледоход и понтонные ограничения.