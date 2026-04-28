Хабаровский край открывает речное сообщение с Китаем

С 29 апреля возобновляет работу смешанный пункт пропуска Покровка на границе с Китаем. Для жителей Хабаровского края это означает, что речное сообщение с Поднебесной снова запущено, и пересечь границу можно будет на пароме. С китайской стороны пункт пропуска носит название Жаохэ, и именно через этот коридор идут основные грузовые и пассажирские перевозки в теплый сезон.