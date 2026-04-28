«Гродековские чтения» вновь превратили Хабаровск в место притяжения умов

В Хабаровске стартовала XII межрегиональная научно-практическая конференция «Гродековские чтения», которая на три дня превратила краевой центр в место притяжения историков, музейщиков, архивистов и молодых исследователей со всей страны. Основной площадкой форума традиционно выступил краевой музей имени Гродекова, а сама конференция в этом году получила особый статус — она продолжает тридцатилетнюю традицию, юбилей которой отметят в декабре 2026 года.
Программа охватывает весь спектр дальневосточной жизни — от древнейших времен до современных вызовов. Участники обсуждают итоги изучения уникальной флоры и фауны региона, этнокультурное многообразие народов Дальнего Востока, исторический путь от Российской империи до сегодняшнего дня, а также роль культуры и науки в формировании дальневосточной идентичности. Отдельный блок посвящен современным тенденциям музейного дела, где традиции встречаются с цифровыми инновациями.
Генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков отметил символичное совпадение: президент Владимир Путин объявил этот год Годом единства народов России, и именно в рамках чтений проходит заседание Ассоциации этнографических музеев страны.
«Гродековские чтения всегда славились своей секцией этнографии, и такое совпадение — не случайность, а показатель востребованности нашей работы», — подчеркнул он.
Особое место в деловой программе заняла выездная сессия Ассоциации этнографических музеев России. Участники стратегического круглого стола обсуждают цифровую каталогизацию этнографических коллекций Дальнего Востока, внедрение технологий 3D-моделирования, создание единого электронного каталога и подготовку кадров для работы с наследием коренных народов.
«Хабаровск за последние годы стал музейным центром страны, и темп социальных и культурных изменений здесь говорит о серьезном внимании к локальной и региональной идентичности», — отметила генеральный директор Российского этнографического музея Юлия Купина.
Не забыли организаторы и о молодежи. В рамках конференции традиционно проходит «День молодого исследователя»: для старшеклассников организовали специальную секцию, познавательные экскурсии и мастер-классы, направленные на популяризацию исторической науки. Так что Гродековские чтения работают не только на настоящее, но и на будущее — растят новое поколение тех, кто будет хранить и изучать наследие Дальнего Востока.