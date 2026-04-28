Почтовые отделения Красноярского края изменят график работы на майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почтовые отделения перейдут на особый режим работы в период майских праздников.

Источник: НИА Красноярск

Так, 30 апреля и 8 мая большинство отделений будут работать на час меньше. 1 и 9 мая объявлены выходными днями. При этом часть крупных отделений продолжит работу без изменений. Речь идет о 18 офисах в Красноярске, Ачинске, Канске, Железногорске, Дивногорске и других населенных пунктах региона.

Несмотря на праздничный график, почтальоны доставят социальные выплаты в обычные сроки — по согласованию с региональным отделением Социального фонда, сообщается пресс-службы организации.

Жителям также напоминают, что многие услуги доступны онлайн: через сайт и мобильное приложение можно отправлять письма и посылки, оплачивать услуги и отслеживать отправления. Актуальное расписание работы отделений рекомендуется уточнять заранее.

