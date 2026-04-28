На картинге SENNA в Красноярске пройдут Чемпионат с призовым фондом в полмиллиона рублей и заезды для новичков

Организаторы соревнований гонщиков на трассе «СЕННА» (SENNA) в Красноярске рассказали о прошедших и предстоящих крупных чемпионатах*.
На трассе «СЕННА» уже сформировалось новое гоночное сообщество, заявили организаторы гонок. В минувшие выходные здесь состоялся Весенний чемпионат любителей «СЕННА»26", в котором 32 пилота сразились за звание лучшего на 600-метровой двухуровневой трассе — самой большой за Уралом.
Победителем соревнований стал Александр Чижов. Отмечается, что к чемпионату его готовил сын, являющийся призером лиги «ПРОФИ» на картинге «СЕННА». Второе место занял Егор Корсанюк, третье — Иван Горячев. По данным организаторов, многие участники показали хорошее время и перешли в лигу «ПРОФИ».
Прошедший чемпионат стал одним из событий в календаре картинга «СЕННА» для любителей автоспорта. Главное событие сезона — большая гоночная серия «Чемпионат СЕННА»26". Впереди три этапа: летний, осенний и зимний. Главный приз года составляет 500 000 рублей. Как подчеркивают организаторы, это один из самых крупных призовых фондов в истории красноярского картинга.
Участие в чемпионате доступно не всем: организаторы приглашают пилотов, показавших лучшее время круга или вошедших в топ-50 гонщиков трассы «СЕННА».
«Если вы не смогли приехать на первый этап или ваш результат оказался не самым лучшим — не отчаивайтесь. Все пилоты сильные и ровные, а значит, победить может каждый. У вас всё еще есть шанс включиться в борьбу за главный приз — 500 000 рублей!», — рассказал директор картинга «СЕННА» Андрей Талашкевич.
На базе картинга также действует Детский клуб, где юных гонщиков учат правильно входить в повороты, чувствовать трассу и работать над результатом. Занятия подходят для детей от 7 до 13 лет.
Ближайший Детский чемпионат «СЕННА»26" состоится 17 мая. Организаторы отмечают, что это серьезное соревнование с квалификацией, массовыми заездами и определением чемпионов. Регистрация еще открыта — можно успеть заявить своего юного гонщика.
Тем, кто недавно сел за руль карта, посвящен отдельный старт — Чемпионат для Чайников «СЕННА»26", который пройдет 24 мая. Это, по версии организаторов, лучшая возможность войти в гоночную культуру с нуля. Регистрация уже открыта.
Ближайшие события на трассе «СЕННА» (SENNA).
17 мая — Весенний детский чемпионат СЕННА«26 24 мая — Чемпионат для Чайников СЕННА»26 14 июня — Летний чемпионат СЕННА"26 с призовым фондом 500 000 рублей по результатам всех этапов.
*для детей старше 6 лет.
