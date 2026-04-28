ГАИ поймала таксистов Приморья на неисправных авто и без ремней

Инспекторы составили 28 протоколов и одно дело против должностного лица.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

ГАИ Приморья проверила 92 автомобиля, используемых для коммерческой перевозки пассажиров, включая машины с рекламой таксомоторных агрегаторов, в рамках профилактического мероприятия «Такси». Основная задача рейдов — снижение аварийности и обеспечение соблюдения требований безопасности при перевозке людей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«В отношении водителей транспортных средств составлено 28 административных материалов, возбуждено 1 административное дело в отношении должностного лица», — говорится в сообщении.

Среди наиболее частых нарушений — отсутствие пристёгнутых ремней безопасности у водителей и пассажиров, эксплуатация транспортных средств с неисправностями, запрещающими их использование, а также управление автомобилем без действующего талона технического осмотра.

ГАИ региона подчёркивает, что подобные рейды будут проводиться регулярно.

Напомним, ранее полицейские выявили четверых иностранных граждан, незаконно осуществлявших пассажирские перевозки в районе улицы Верхнепортовая во Владивостоке.