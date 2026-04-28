В России установлены даты школьных летних каникул

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летние каникулы в российских школах пройдут с 27 мая по 31 августа.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ.
Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре: «Наша задача — создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития».
Минпросвещения ежегодно направляет в регионы рекомендуемые даты каникул, однако школы имеют право корректировать график.