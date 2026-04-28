В Красноярском крае аграрии приступили к весеннему севу. Зерновые культуры, в основном пока пшеницу и овес, уже сеют в южных округах — Каратузском, Курагинском, Шушенском и Балахтинско-Новоселовском. Так, по данным минсельхоза, на 27 апреля уже засеяны 350 гектаров. А в Шушенском округе фермеры начали посадку лука и картофеля.
В этом году полевые работы начались с отставанием в среднем на две недели. Свои коррективы внесла погода. Однако прогноз благоприятный. В первой декаде мая можно будет уже приступить к массовому севу по всем аграрным территориям.
Семенами зерновых и зернобобовых, сои, рапса край обеспечен в полном объеме. Семенами картофеля — на 97%, оставшаяся часть поступит в начале мая. Техника в хозяйствах готова, проблем с запчастями и расходными материалами нет.