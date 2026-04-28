Женщина из Хабаровска получила 5 лет за организацию убийства отца

29 летняя жительница Хабаровска осуждена за организацию приготовления убийства своего отца, сообщает прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Центральный районный суд города вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как установлено в ходе разбирательства, в октябре-ноябре 2024 года женщина предложила своему супругу найти исполнителя преступления. Основной мотив — получение права собственности на квартиру погибшего.
Супруг обвиняемой сразу обратился в правоохранительные органы. В дальнейшем он действовал под контролем оперативников. Фигурантка передала ему деньги в качестве вознаграждения и предоставила детальную информацию о распорядке дня и образе жизни отца.
Для имитации исполнения преступления супруг сообщил женщине, что знакомый убил её отца, и показал фотографию с изображением якобы обгоревшего тела.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей по ходатайству подсудимой. Она признала вину лишь частично. Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства и вердикт присяжных о снисхождении, назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы сроком на 1 год.
На текущий момент приговор не вступил в законную силу. Государственное обвинение по делу поддерживали сотрудники прокуратуры Кировского района Хабаровска.
